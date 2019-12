Corridas de São Silvestre contribuem para instituições solidárias

O fim do ano está à porta e com ele as tradicionais corridas de São Silvestre. Lisboa (dia 30) e Porto (dia 29) são as mais concorridas com 10 mil atletas cada, mas ambas têm uma grande componente solidária e ambiental.A prova da capital já esgotou as inscrições (10 mil participantes). A corrida começa no El Corte Inglés pelas 17h30 e termina na avenida da Liberdade, passando por algumas das principais artérias de Lisboa, agora com as iluminações de Natal.A organização conta ainda com a São Silvestre da Pequenada, a partir das 15h00, na avenida da Liberdade.A prova apoia a instituição Make a Wish (ajuda crianças a concretizar os seus sonhos) e este ano adotou um caminho ecológico. Serão banidos os sacos plásticos, num gesto que visa a sustentabilidade do planeta.A S. Silvestre do Porto cumpre a 26.ª edição. Tem a partida e chegada na avenida dos Aliados. Há uma caminhada de 5 quilómetros. Este evento é solidário e vai fazer uma mega recolha de alimentos para entregar à Legião da Boa Vontade. Uma boa oportunidade para queimar as calorias do Natal e ajudar os mais carenciados.Dia 28 de dezembroTelefone: 351 308 801 674Site: www.voltacidade.comEvento S. Silvestre do Funchal (Ilha da Madeira) é a corrida de fim de ano mais antiga da Europa. Cumpre este ano a sua 61.ª edição.Preço: 10 eurosDia 29 de dezembroTelefone: 935 443 529Site: www.werun.ptEvento: Prova de 10 quilómetros e uma caminhada de 4 quilómetros. Há ainda corrida para os mais jovens. Partida na Junta de Freguesia dos Olivais (Lisboa) e chegada no Ginásio Go Fit Olivais.Preço: 10 euros