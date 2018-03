Cupcakes que sabem a sonho e a conforto na Deliciarte

Espaço único na Moita aposta na inovação e no design.

Por Pedro Zagacho Gonçalves | 02.03.18

Amantes dos cupcakes rejubilem: já há espaço para quem gosta destes bolinhos que só de olhar fazer água na boca. No Deliciarte, na Moita, a doçaria é levada muito a sério, desde a confeção à decoração, não fosse este um projeto familiar que envolve a mãe (Joana Cunha) e duas filhas (Vitória e Nair) ligadas à área do design.

Tudo começou com a ideia de uma empresa de eventos e cake design que ganhou asas e o amor pela doçaria resultou na abertura de um espaço próprio. "Somos um espaço para comida de conforto, comida de aconchego e os cupcakes são exatamente isso, um mimo que adoça o dia e o torna melhor", conta à ‘Sexta’ a proprietária, Joana Cunha.

Os cupcakes não são as únicas delícias que aqui se provam, mas são sem dúvida o ex libris. "Os sabores mais fieis da montra são os de morango, Kinder Bueno, Nutella e Oreo. Os outros vão alternando de dia para dia, por exemplo o de caramelo, limão, doce de leite, manteiga de amendoim, mas estamos sempre a inventar e testar sabores novos", continua Joana.

Para todos os gostos, certo é que sai do Deliciarte de barriga (e alma) cheia. Os cupcakes são vendidos a partir de 1,50€ (o menu com café Nespresso fica a 2€), de terça a domingo das 10h00 às 19h00, e sexta e sábado das 10h00 às 22h00. Pode também encomendar estes pequenos e delicados bolos em versão personalizada. A promessa é que tudo é caseiro, feito com os melhores produtos caseiros, com uma pitada de sonho, delícia e, claro, arte.