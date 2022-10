Aépoca natalícia e de passagem de ano é uma das mais cobiçadas do ano para se tirar férias. Até porque, após os dias 24, 25 e 31 de dezembro, um pouco de descanso e paz são sempre bem-vindos. Em função disso, destacamos cinco hotéis do Reader’s Choice Awards, uma lista anual dos cinquenta melhores hotéis do mundo com base nos votos dos leitores da revista Condé Nast Traveller.Leia na Must.