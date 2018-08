Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Expofacic traz 11 dias de festa a Cantanhede

Cartaz de luxo ao vivo em sete palcos.

Por Isabel Jordão | 16:56

Desde o dia 26 de julho que decorre a 28.ª Expofacic, Feira Agrícola, Comercial e Industrial de Cantanhede, que espera atrair meio milhão de visitantes ao longo de 11 dias (até 5 de agosto), conciliando a diversão e as oportunidades de negócio, num espaço com 95 mil metros quadrados no centro da cidade.



Os espaços de exposições são ocupados por empresas dos vários setores, mas é o cartaz de espetáculos e a gastronomia - preenchida com 47 tasquinhas – que atraem o maior número de visitantes.



O cartaz de espetáculos é diversificado e inclui Beatbombers (hoje), The Dire Straits Experience e Hits Pop Rock Português 80/90 (amanhã), para além de The Waterboys (31). Tony Carreira (29), José Cid (31), Ana Moura (1 agosto), Miguel Araújo e Azeitonas (3) e Xutos e Pontapés (5) também atuam num dos sete palcos.



Uma das novidades desta edição é a exposição ‘Titanic: A reconstrução’, sobre o navio de passageiros que naufragou em 1912. É uma estreia nacional, que ocupa uma tenda com 1500 metros quadrados.