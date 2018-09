Feira de Tondela solidária com vítimas dos fogos

Música, gastronomia e 170 expositores na FICTON 2018, que dura até dia 16,

Por Paulo Fonte | 16:47

A entrada nos dias 9, 14 e 15 tem o preço simbólico de dois euros, destinados à conta solidária existente. A mostra das potencialidades do concelho promete atrair visitantes de toda a região. Tendo em conta "o sucesso das últimas edições", a organização estima que passem pela Ficton 100 mil visitantes.



Este ano a celebrar a 26.ª edição, aposta num programa recheado e conta com a presença de 170 expositores. O recinto inclui tasquinhas e exposições de estruturas socioeconómicas.



A música tem lugar de destaque - depois de David Carreira, Calema, The Gift , Banda Lusa, e Os Nova, aind apoed ouvir Emanuel a 14 de setembro, Agir a 15 e David Antunes no dia 16. Destaque para o espetáculo Oitentamente - banda de tributo aos anos 80, no dia 13.

Começou a 7 de setembro e decorre até dia 16. E este ano há uma vertente solidária. Três dos dez dias da Feira Industrial e Comercial de Tondela - Ficton - têm entrada paga com o objetivo de apoiar a reconstrução de casas afetadas pelos incêndios do ano passado.