Feira do Livro é convite para pôr as leituras em dia

Livros e escritores têm encontro marcado em Lisboa e Elvas, as capitais das letras por estes dias.

Por Ana Maria Ribeiro | 10:30

De uma assentada, duas cidades festejam os livros e a leitura.



Em Lisboa arranca, no Parque Eduardo VII, a 88.ª festa do livro, que animará a capital até 13 de junho – não só com livros, mas também com animação e gastronomia.



Em Évora começa a iniciativa ‘Livros à Rua’, que ocupa, pela segunda vez, o largo da Sé e se prolonga até 3 de junho com o propósito de refletir sobre os 50 anos do Maio de 68. Também aqui o programa é vasto e abrange muito mais do que sessões de autógrafos e conversas em torno das últimas novidades editoriais.



Entre os concertos previstos (com nomes como Márcia, Benjamim, B Fachada, Peixe e outros), destaque para uma conversa com José Mário Branco, testemunha na primeira pessoa dos acontecimentos de Maio de 68, em Paris.



Voltando a Lisboa, a Feira do Livro é, cada vez mais, uma festa para toda a família, e são esperadas centenas de milhares de pessoas para comprar livros, degustar iguarias e levar as crianças a ver teatro.