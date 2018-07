Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Herdade do Rio Torto garante paz e sossego

O contacto com a natureza é um dos cartões de visita deste destino.

Por Pedro Galego | 21:07

A Herdade do Rio Torto ganhou nova vida desde o final de 2017, quando começou a ser gerida por Júlio Adrego, que deixou os bares e restaurantes de praia no Norte do País para se mudar para o Alentejo.



Este turismo rural fica ‘paredes-meias’ com o grande lago de Alqueva, a cinco quilómetros de Portel, e pode servir como base para uma descoberta global da região. Dispõe de cinco quartos, quatro apartamentos com cozinha equipada, um salão, sala de jogos e piscina exterior, num espaço onde quase todos os objetos foram feitos à mão.



A partir da Herdade do Rio Torto podem organizar-se várias atividades no perímetro do turismo rural, mas também fora de portas, tais como safaris, passeios de bicicleta, de todo-o-terreno, festas, provas de vinhos e produtos regionais, entre outras.



Há ainda a possibilidade de marcar um passeio de barco no grande lago de Alqueva, agora com a novidade das praias fluviais que estão a surgir nas margens.



O espaço conjuga assim a tradição e os costumes de uma região de grande valor paisagístico, proporcionando uma experiência integral de tranquilidade e harmonia. "Aqui os clientes fazem parte da família", refere o gestor da herdade, onde há também uma importante cultura de medronho.