Hotel decorado com obras de artista plástica da cidade de Bocage em Setúbal

Casamento perfeito entre o histórico e o contemporâneo resultou naquilo que é o Rio Art Hotel.

Por Sofia Garcia | 18:01

O casamento perfeito entre o histórico e o contemporâneo resultou naquilo que é o Rio Art Hotel. Situado no coração da Avenida Luísa Todi, em Setúbal, este hotel de três estrelas mantém a estrutura exterior do edifício centenário que ocupa e nasceu em outubro de 2016 com o objetivo de abraçar as raízes da cidade, através da decoração.



Os quartos temáticos estão decorados com obras pintadas à mão pela artista plástica setubalense Ana Curto, que em nove mosaicos representa pela arte oito temas ligados à cidade de Bocage. Nos quartos pode encontrar decoração alusiva ao Mercado do Livramento, ao rio Sado, à serra da Arrábida, a Manuel Maria Barbosa du Bocage, à cantora lírica Luísa Todi, ao Estuário do Sado, a ruas típicas e a monumentos.



A harmonia com as tradições, a arte e a história não são, contudo, um impedimento ao conforto do contemporâneo. "Concordei abrir este hotel depois de saber que poderia aliar o histórico ao conforto do moderno. Somos diferentes de tudo o que existe na cidade", explica Mário Ferro.



As raízes da cidade não ficam pela decoração e no hotel pode esperar uma receção tão típica quanto as tortas de Azeitão à sua espera no quarto ou a degustação do famoso moscatel de Setúbal.



Onde comer e o que fazer

A banhos. Depois do descanso conheça as praias da Arrábida. Só lá chegará de transportes públicos, pelo que desfrutará com calma da paisagem.



Diversão. Os bares e discotecas da Avenida Luísa Todi são o local certo para prolongar a noite. Encontra espaços de diferentes ambientes e estilos musicais.



Museu do Trabalho

Michel Giacometti

Instalado num bairro típico operário, serve de mostra das tradições da indústria conserveira de Setúbal.