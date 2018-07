Jornal El País elabora roteiro pela "maravilhosa cidade" do Porto

Autor do artigo destaca locais como a Torre dos Clérigos e a Livraria Lello e dá sugestões para um dia em pleno na Invicta.

13:28

"Cidade de costas, azulejos, igrejas, pastelarias, adegas, pontes e turistas (sobretudo espanhóis), o Porto funde o moderno e o antigo": é assim que começa o artigo do referenciado jornal espanhol 'El País', na secção "El Viajero", sobre os encantos da Invicta portuguesa, num texto descritivo com muitas sugestões para aproveitar a cidade da melhor maneira.Martin Casariego, o autor do artigo , faz várias alusões aos locais turísticos da cidade portuense, sem deixar de lado algumas sugestões gastronómicas, tais como o bacalhau do restaurante Maria Rita, o pernil da Casa Guedes e claro está, a tão famosa francesinha, a 'estrela' da cidade.Para abater as calorias que exigem uma passagem pelo Porto, o diário espanhol sugere uma típica mas sempre emblemática subida à Torre dos Clérigos, com cerca de 200 degraus pela frente. Um esforço, que segundo o autor, merece ser seguido por momentos de descanso. Locais como a Hamburgueria Honorato, o café A Brasileira e até o majestoso McDonald's da Avenida dos Aliados (onde outrora existiu o Café Imperial) são algumas das sugestões dadas pelo artigo.O autor não se esquece de mencionar o passeio pela Ribeira portuense com a Ponte D. Luís I de fundo, e ainda uma visita às caves do Vinho do Porto para provar a iguaria da região, uma experiência gustativa que, na óptica do escritor, merece ser acompanhada por um momento de reflexão. "No final da visita, enquanto saboreia o vinho do Porto, pode pensar no equilíbrio da vida: o vinho branco escurece com os anos e o tinto fica mais claro", pode ler-se.A conhecida Livraria Lello, a Estação de São Bento (e os seus ornamentados azulejos), bem como as fachadas imponentes das igrejas tripeiras não escapam ao roteiro delineado pelo turista, que adverte ainda os leitores para os aspetos que não vêm nos guias de viajem, como a própria essência dos portugueses no seu dia a dia pela cidade.