Junto ao rio em Miranda do Corvo

Três moinhos de farinha e um lagar de azeite servem agora de alojamento.

Por Gonçalo Silva | 16:20

Junto ao rio Dueça, em Retorta, Miranda do Corvo, três antigos moinhos de farinha e um lagar de azeite estiveram ao abandono cerca de 80 anos. Recuperados, servem hoje de alojamento a quem visita a região, disponibilizando quatro quartos e uma suite familiar, onde a tranquilidade é fator-chave.



Rodeado de árvores e afastado das restantes habitações da aldeia, o projeto de Turismo Rural Sete Quintas convida os visitantes ao contacto com a natureza. Conta com uma decoração rústica e cuidada disponibilizando muitos recantos tranquilos junto ao rio, onde é possível relaxar e observar vários animais junto à água.



O ambiente é familiar e a agricultura biológica é uma realidade na quinta local. Os alimentos são colhidos na horta da unidade e confecionados com a ajuda de um fogão a lenha, numa cozinha onde o gás não entra.



O pequeno-almoço é escolhido pelo visitante no dia anterior e poderá ser servido, assim como outras refeições, junto à água. Para lembrar o que foi o espaço, um museu dá a conhecer o processo de produção de azeite. O lagar e os moinhos eram movidos a água e vários objetos dão a conhecer como o trabalho era feito há décadas. São ainda servidos pratos tradicionais da zona como a chanfana de cabra.



Onde fazer e o que comer

O Parque Biológico da serra da Lousã é um espaço que dá privilégio à fauna e flora nacionais, onde podem ser observados vários animais.



O Templo Ecuménico Universalista é destinado à reflexão espiritual de pessoas de diferentes religiões e promove valores da humanidade.



O Museu da Chanfana serve sabores à base de carne de cabra, como a chanfana e os negalhos, que são um ponto forte da gastronomia da região.