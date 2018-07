Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Loures recebe nova edição do Festival do Caracol Saloio

Evento atrai milhares de pessoas.

Por Rogério Chambel | 14:00

Loures recebe até dia 29 mais uma edição do Festival do Caracol Saloio, o maior certame do género que se realiza entre nós. Neste festival com características únicas, os visitantes podem apreciar um leque variado de pratos confecionados com este petisco.



Aos tradicionais caracóis cozidos e caracoleta assada, as tasquinhas apresentam pratos tão diversos e inovadores como o caracol à bulhão pato, açorda de caracol, caril de caracoleta com arroz, feijoada de caracoleta, fuzzili de caracoleta ou caracol à Rossini. O preço do prato médio é de 5,5 €. Nas sobremesas também há caracóis: éclair, pastel de nata e bombom de caracol.



Este evento que atrai milhares de pessoas (mais de 100 mil visitantes no ano passado, que consumiram 20 toneladas de caracóis e beberam 42 mil litros de cerveja) realiza-se junto ao pavilhão Paz e Amizade, com entrada livre.



O Festival do Caracol Saloio conta ainda com animação musical, artesanato e animação infantil/juvenil.