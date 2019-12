Maurícias: um paraíso na terra

Eleitas por muitos como as ‘férias de sonho’, as Ilhas Maurícias, banhadas pelo Índico, passaram a estar entre os desejos de milhões de visitantes. As razões? São várias... As águas cristalinas, os hotéis e resorts de luxo e as palmeiras à volta do areal tornam este lugar um verdadeiro ‘paraíso na terra’.A capital, Port Louis, é o ponto de partida obrigatório desta viagem, que possibilita uma experiência sensorial a todos os níveis. Mas se tem poucos dias, mude de planos... As Maurícias pedem uma semana ou mais. Assim vai poder ver quase tudo e desfrutar em pleno.A atividade piscatória em Rivière Noire também está entre os diversos planos de atividades de vários promotores. O idioma é um dos pontos fortes desta ilha. Quase todos conseguem comunicar, pelo menos quem falar com facilidade o inglês ou francês. Os nativos optam pelo crioulo.Se ainda não completou a lista de presentes para a noite de Natal, esta pode ser uma ótima sugestão. Usando um motor de busca de viagens, conseguimos voo para duas pessoas por 1390 euros, com viagens entre 12 e 19 de abril.Quanto ao conforto, consegue encontrar várias opções, umas mais caras que outras. Se optar por hotel consegue por cerca de 665 euros. Caso não resista aos resorts, terá de abrir mão de 1200 euros.