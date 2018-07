Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mercantina abre novo espaço em Lisboa com conceito de street food

Pizza e gelados juntos em quiosque.

16:11

Quando a pizza alla palla – pizza à fatia romana – e os gelados Davvero se juntam, isso significa que se está a falar do primeiro quiosque Mercantina Pizza&Gelato.



O novo espaço está a cargo do chef pizzaiolo Diogo Coimbra e está situado no Centro Comercial de Alvalade, em Lisboa. Está apetrechado com esplanada e promete cativar pelas pizzas a sair do forno e pelos 12 sabores dos gelados, que mudam consoante a sazonalidade dos produtos.



Para garantir este novo conceito, a marca contou com o chef de Roma Luca Belliscioni como chef consultor. As pizzas apresentam combinações exóticas de courgette, burrata e pimenta rosa. Para os mais conservadores, não falta a Margherita.



Criada em 2015 pelos amigos romanos Filippo Licitra e Riccardo Farabegoli, a Gelato Davvero utiliza frutas frescas, água e leite nacionais, mas também frutos secos e outros ingredientes provenientes de Itália.

Esta é uma oportunidade para consumir no local ou levar e saborear em casa.



Cerveja para todos os gostos

o beer fest decorre até domingo na praça Al-Mutamid, em Silves. Estão presentes algumas das principais marcas nacionais, bem como cervejas artesanais. Também não falta gastronomia.



Festival do Maranho

Prolonga-se até domingo o Festival de Gastronomia do Maranho. A 8.ª edição deste certame tem um programa variado, com animação de rua, showcooking e música. Quim Barreiros sobe hoje ao palco.



Para adoçar o paladar

Os gelados artesanais têm um novo ponto de venda com a abertura da gelataria italiana Mamma Maria, na zona dos Poveiros. Uma variedade de sabores improváveis.