Milha da cerveja no Campo Pequeno

Prova consiste em quatro voltas ao campo pequeno com uma cerveja antes de cada volta.

Por Mário Figueiredo | 17:13

Quem disse que os atletas não podem ser boémios não conhecia a Beer Mile. A Milha da Cerveja, como é conhecida, disputa-se no dia 22 deste mês no Campo Pequeno. São quatro voltas (1609 metros) e uma cerveja de 33 cl antes de cada volta.



O desafio promete juntar atletas, boémios e provavelmente o triunfo será do atleta mais boémio. O prémio não podia ser melhor: os vencedores masculino e feminino levarão para casa o seu peso em cerveja e ficam com o recorde nacional. Pois é, a Beer Mile soma adeptos em todo o Mundo e a sua popularidade já permite a existência de recordes nacionais e mundiais. O mais rápido é o canadiano Corey Bellemore, com a marca de 4.33,6 minutos.



A tarefa dos concorrentes não é nada fácil. As provas começam de manhã, pelas 9h30, Antes da partida terá de beber uma cerveja e ao completar cada volta terá de beber outra. São quatro. Ou seja, vai terminar a prova com quase litro e meio de cerveja no estômago.

Neste caso, é difícil dizer se o atleta deve ter uma noite de repouso ou fazer uma noitada até à hora da corrida. Fica ao critério de cada um.

A cerveja a beber será de lata e o atleta tem uma zona própria para o fazer. Só após confirmada a lata vazia é que o atleta pode prosseguir o seu caminho. Não é fácil, pois a espuma provocada pelo gás da cerveja sobe frequentemente à boca. Vomitar não é opção.



Contudo, os atletas também não podem limitar-se a beber uns copos e a caminhar tranquilamente. A prova tem a duração de 30 minutos. Para facilitar o controlo haverá várias partidas de 20 em 20 minutos com 25 atletas/boémios de cada vez. No final, cada um terá de ter quatro marcas no dorsal, uma por cada cerveja bebida. Há ainda a possibilidade de participar por equipas.



Quem quiser inscrever-se no local antes da prova pode fazê-lo mas o preço é de 15 euros. Bons treinos e bons copos...