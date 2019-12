O presépio com figuras em tamanho real celebra duas décadas nas ruas de Monsaraz.



Até 6 de janeiro, quem percorrer as ruas da vila pode ver figuras como os Reis Magos, um pastor, guardas do castelo, oleiro, almocreve, a lavadeira e a fiadeira, que se dirigem para junto da Virgem Maria, São José e o Menino Jesus.

