Monumentos imponentes e locais verdes para visitar em Vouzela

Por Tiago Virgílio Pereira | 18:01

Beleza natural, património, história e uma das iguarias mais apreciadas. É desta forma que podemos resumir esta vila beirã.



Situada numa verdejante região de grande beleza natural e forte feição rural e tradicional, Vouzela apresenta também um interessante património arquitetónico, como a Igreja Matriz em estilo Românico, o Pelourinho, a Igreja da Misericórdia do século XVIII, a Capela de São Frei Gil datada do século XVII, bem como as várias casas senhoriais e solares, construídos com o típico granito da região.



Na estrada de acesso à sede de concelho há vestígios do grande incêndio de outubro do ano passado. Salvou-se a zona envolvente da área urbana da vila. A começar pela antiga ponte ferroviária. É enorme e faz a passagem por um vale profundo. De dia é monumental e à noite ganha mais beleza com a iluminação suave e eficaz. Um dos lugares onde a ponte mais encanta é vista do fundo do vale, a partir da fonte da Nogueira, mandada construir no século XVI e que ainda tem o brasão do príncipe D. Luís.



Recorde-se que foi na praia fluvial de Porto Várzea, na freguesia de Campia, em Vouzela, que o presidente da República começou o périplo pelas praias fluviais do interior do País, nas regiões afetadas pelos incêndios do ano passado. O chefe de Estado andou de mochila às costas, num programa fora da agenda oficial.



Marcelo Rebelo de Sousa não provou um dos doces mais apetecíveis e desejados de Vouzela, da região Centro e, talvez, do País. Os pastéis de Vouzela, com uma massa tão fina como os cabelos dos anjos e um recheio de fazer crescer água na boca, têm uma receita que é conhecida por poucas pessoas e que vai sendo passada de geração em geração. Trata-se, por isso, de um dos segredos mais bem guardados e de prova obrigatória para quem ali passa.



Mas voltando ao casamento entre o passado e o presente, um outro roteiro que merece ser cumprido com atenção é o das torres medievais. São construções dos séculos XII e XIII, foram casas residenciais que, por norma, tinham entre dois a três pisos e a forma de torre. Tratava-se de uma forma de ostentação da nobreza rural. No concelho de Vouzela há três torres. A que está localizada em Vilharigues, mais próxima da sede de concelho, foi requalificada e é agora um espaço museológico.



Vitela de Lafões promove o concelho e tem festival

Conta já com cinco edições o Festival Gastronómico da Vitela de Lafões e Produtos Regionais que decorre em Vouzela. Através deste prato típico, o concelho afirma-se cada vez mais como embaixador da apetitosa vitela de Lafões.