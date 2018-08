Muito glamour no Vogue Café do Porto

Abriu na baixa do Porto e inclui uma livraria com livros e revistas. Cocktails são um sucesso.

O Primeiro Vogue Café da Europa Ocidental já abriu portas na cidade do Porto. O espaço integra-se no renovado Hotel Infante Sagres, em pleno coração da baixa da Invicta, mas conta com uma entrada própria, pela rua de Avis.O conceito do Vogue Café Porto desenha-se na simbiose entre o cosmopolita modelo internacional e a envolvência com o hotel e a cidade. Aberto em horário contínuo, das 11h00 à 01h00, prolongando- -se até às 2h00 às sextas e sábados, o espaço convida a tomar um refrescante cocktail de assinatura ou refeição leve.Um espaço sofisticado, cuja decoração, esboçada pelo designer de interiores portuense Paulo Lobo, é marcada pelos jogos de padrões em preto e branco e apontamentos de dourado e espelhos. Com duas salas interiores, este café conta ainda com um terraço no interior do hotel, que convida a desfrutar dos dias de sol. Conta ainda com um espaço loja e livraria, onde estão expostos vários livros e revistas do grupo Vogue Internacional.A par das propostas gastronómicas, o espaço oferece uma seleção de vinhos, espumantes e cocktails de assinatura - como o icónico Vogue Tonic, à base de Belvedere, infusão de camomila, gengibre, pimenta, toranja e ananás ou Tokyo Fizz, numa combinação de ‘Nikka from the Barrel’ (whisky japonês), ‘Umeshu Akashi Tai’ (licor japonês) e sumo de yuzu (fruta cítrica).