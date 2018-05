Mundo rural em Santiago do Cacém

31ª Feira agropecuária e do cavalo.

A mostra de equinos, ovinos, caprinos e bovinos conta com mais de 250 animais. Ao nível dos expositores, a Santiagro tem este ano mais de duas centenas. Colóquios, passeios de carroça, batismos equestres ou provas de produtos locais são outras das propostas. No cartaz musical brilham os Calema (31 de maio), Wet Bed Gang (1 de junho), Fernando Daniel (dia 2) e Richie Campbell (dia 3).



Moita

Largadas animam Feira de Maio

Até domingo, a típica Feira de Maio anima a vila da Moita. Do programa constam as largadas de toiros, espetáculos musicais e de dança, gastronomia, exposição, arruadas e desfile de carros antigos, Biofesta – Mostra de Projetos e Produtos Biológicos. Há carrosséis e divertimentos.



Coruche

Cortiça

Decorre até domingo, em Coruche, mais uma edição da FICOR – Feira Internacional da Cortiça. O certame realiza-se em dois espaços distintos da capital da cortiça: Parque do Sorraia e Observatório do Sobreiro e da Cortiça.



Montijo

Ruas floridas

A Festa da Flor acontece até domingo. Nas ruas, estruturas florais mostram as principais atividades económicas do concelho. Chapéus de chuva floridos enfeitam a R. Alm. Cândido dos Reis, no centro histórico.



Lousada

História

Cortejos, artes circenses, música, dança, teatro, demonstrações de armas, mostra de artes e ofícios animam, de 31 deste mês a 3 de junho, mais uma edição do Mercado Histórico, onde se evoca o século XVII.



Ferreira do Zêzere

Vamos às favas

Até domingo as favas são quem mais ordena em Ferreira do Zêzere, naquela que é a 8.ª edição de um festival que já tem fama. Das entradas aos pratos de peixe e carne e passando pelas sobremesas, as favas são rainhas.

O Mundo rural vai estar em destaque entre os dias 31 deste mês e 3 de junho em Santiago do Cacém. A 31.ª edição da Santiagro – Feira Agropecuária e do Cavalo– quer mostrar as potencialidades do concelho e espera receber mais de 40 mil visitantes.O destaque desta feira vai para as áreas da agricultura, pecuária, floresta e do cavalo. Além das atividades na área do picadeiro, a charanga da GNR com desfile pelas ruas da cidade é uma das grande novidades deste ano. Para as crianças e bebés foram criados espaços próprios, como é o caso do espaço Natura onde será projetado cinema imersivo a 360 graus.