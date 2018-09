Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Festa do deus Baco na Vidigueira

O País das Uvas' fica em Vila de Frades, mas a fama já chega além fronteiras.

Por Pedro Galego | 16:34

As adegas de vila de frades, na Vidigueira, têm a fama de ser ‘catedrais’. Um desses templos é, seguramente, o País das Uvas. Esta casa, há cerca de uma dezena e meia de anos na posse de António Honrado e Jacinta Penas, foi em tempos uma adega e uma taberna, mas hoje é um restaurante que deve o seu nome ao livro homónimo de Fialho de Almeida, o mais conhecido filho da terra.



A ementa serve a cada prato as tradições alentejanas. À cabeça, o cozido de grão, o ensopado de borrego, as sopas de tomate, o feijão com cardos ou as cilarcas com ovos, bem como as migas com as carnes de porco preto.



Já quanto a copos, o mais aconselhado é pedir o vinho de talha, produzido de forma tradicional nas enormes estruturas de barro que dão um traço único à decoração do espaço. É um processo que remonta aos tempos da ocupação romana e que a família Honrado segue a rigor, já tendo criado uma marca própria, pronta para outros desafios, a cargo do filho Rúben.



Nas mesmas talhas de onde sai o vinho da casa há mensagens de clientes nacionais e estrangeiros que assinalam, assim, uma experiência única, muitas vezes acompanhada por sessões de cante alentejano.



Sucesso leva à aposta em nova adega histórica

A ‘cella Vinaria antiqua’, adega histórica em latim, é o novo projeto nascido do sucesso do restaurante. Fica numa sala contígua ao País das Uvas e é inaugurada dia 15 deste mês. Os clientes vão poder fazer vinho da talha, participar em provas ou em eventos sempre à volta do néctar dos deuses.



Ficha

PAÍS DAS UVAS

Vila de Frades, Vidigueira

Telefone

284 441 023

Preço médio

15 euros

Horário

Das 12h00 às 15h00 e das 19h30 às 24h00

(encerra à quarta-feira)

Cartões Sim

Fumadores Não