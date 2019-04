Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Nuremberga: cidade-museu renasceu depois da II grande guerra

Dos castelos medievais à arte urbana, a cidade bávara não esquece parte essencial da história do século XX.

Por José Eduardo Cação | 16:00

Reinventar é o verbo que melhor define a cidade de Nuremberga. Situada na região da Baviera, foi arrasada na II Guerra Mundial mas soube renascer e tornar-se numa das principais urbes alemãs.



Os traços medievais representados no castelo imperial e nas catedrais góticas expõem a antiguidade de Nuremberga. A arte moderna patente nas ruas e praças contrasta com a beleza do rio, que é atravessado na cidade por várias pontes.



Nuremberga foi a capital do espírito populista de Hitler, que ali mandou construir um centro de propaganda megalómano, que a cidade faz questão de lembrar através do centro de documentação nazi. Também foi ali que responsáveis do holocausto foram julgados e condenados.



Julgamento de responsáveis nazis pode ser revivido

Nuremberga e a alemanha nazi têm uma ligação histórica. Por um lado, a cidade foi o lugar escolhido para ser o palco do congresso anual do partido, o que levou a construções megalómanas, como um coliseu idealizado por Hitler, hoje ocupado pelo Centro de Documentação Nazi.



Por outro lado, foi aqui que decorreu um dos julgamentos mais famosos da História - a que a cidade deu nome - e que condenou responsáveis nazis pelos crimes cometidos contra as vítimas do holocausto.



No Memorium Nürnberger Prozesse é possível visitar a Sala 600, onde decorreu o julgamento, e um museu com documentação e imagens das audiências.



Aula de história em cada recanto ou nos museus da cidade

Desde a colina do castelo, passando pelas igrejas góticas e amplas praças e terminando em museus e arte urbana nas ruas, cada passo na cidade é um novo conhecimento cultural e histórico.



O castelo imperial contempla a cidade e recorda o passado de batalhas e dos senhores da Baviera. Descendo até à baixa temos uma ampla e bela praça (’hauptmarkt’), onde se realiza um dos mais famosos mercados de Natal do Mundo. Se pretender outro tipo de diversão pode optar por visitar o parque temático da Playmobil, ideal para os mais novos.



FICHA DE VIAGEM

Como ir

Se optar por voos mais baratos, a Ryanair efetua rotas a partir do Porto. Já a companhia germânica Lufthansa voa igualmente do Porto e de Lisboa, com escala em Frankfurt e Munique.



Onde ficar

Situado em antigos estábulos com 500 anos no centro da cidade, o Youth Hostel Nuremberg é um espaço barato e uma oportunidade única de dormir num lugar onde se viaja ao passado.



ONDE COMER E O QUE FAZER

Passado

O Handwerkerof é um vilarejo muralhado onde viviam os antigos artesãos da cidade e cujas casas pitorescas recordam o passado.



Direitos humanos

Nuremberga tornou-se um símbolo dos Direitos Humanos e tem um espaço que contém os artigos gravados em 27 colunas.



Salsichas

Alemanha é sinónimo de salsichas e em cada região há diferentes qualidades. As bratwürst de Nuremberga são pequenas e crocantes.