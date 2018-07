Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"O Bem Arranjadinho" que o vai deixar com água na boca

Conheça o restaurante mais antigo de Leça da Palmeira.

Por Manuel Jorge Bento | 10:00

Quando O Bem Arranjadinho abriu, há mais de 90 anos, Leça da Palmeira, no Concelho de Matosinhos, ainda era ‘dos ingleses’. A história de sabores guardada nas paredes do restaurante mais antigo da cidade inclui o paladar único do peixe fresco assado no forno e de filetes de pescada com arroz malandro, com uma pitada de humor no atendimento e uma mão cheia de qualidade e tradição.



Mas todas as refeições iniciam com a apetitosa farinha de pau (mandioca) com peixe e grelos, sardinha fresca de caldeirada, pataniscas e filetes de sardinha. É um aperitivo para o festival de gostos da cozinha tradicional portuguesa que se segue - bem ‘regado’ com as melhores bebidas. O menu inclui cozido à portuguesa, às quintas-feiras, e tripas à moda do Porto, aos sábados. A estadia só termina com as sobremesas caseiras - e é possível escolher um pouco de tudo, no mesmo prato.



"É um restaurante familiar, de cozinha feita no momento e com um serviço simples, mas de qualidade", indica Luís Silva, sócio-gerente. Há cinco décadas que O Bem Arranjadinho está nas mãos da mesma família. Ducelinda Silva, de 73 anos, e os filhos, Frederico e Luís, desejam-lhe "Bom apetite!".