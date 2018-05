O irreverente hostel Son of a Beach

Hostel marca pela descontração e o seu pátio pede mesmo uma festa.

Por Rafael Duarte | 17:46

Localizado no centro de Albufeira, não é preciso andar muito para estar a dar um mergulho na praia ou explorar os bares e restaurantes.



Descontração também não faltará se ficar no hostel, com materiais e uma decoração que procuram dar um conforto relaxante aos adeptos de hostels.



O que fazer e o que comer

Restaurante ‘A Ruína’, situado em Albufeira, na Praia dos Pescadores, dá-lhe a conhecer o melhor da cozinha típica algarvia.



Zona Antiga de Albufeira, que se localiza no centro da cidade junto ao mar, é um ótimo lugar para fazer uma caminhada e refrescar-se nos bares.



Passeio de barco para se divertir enquanto conhece as grutas e a costa algarvia e observa golfinhos. Depois é só desfrutar do pôr do sol numa das praias de Albufeira.









Abriu há pouco mais de uma semana o hostel que, pela irreverência, tem dado que falar em Albufeira. De uma casa antiga dos bisavós, Miguel Estrelo decidiu criar uma loja de venda de bilhetes que acabou por se tornar na receção do ‘Son of a Beach Hostel’.Através de um trocadilho, o nome já conseguiu captar a atenção de muitos turistas que tiram fotos à placa do edifício. A espera terminou e o hostel já abriu portas para os ‘filhos do mar’.Com capacidade para 34 pessoas, com quartos individuais e coletivos, o hostel possui um espaço descontraído com um pátio enorme onde se podem fazer festas e sunsets.