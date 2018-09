Os 'Maus Hábitos' do Porto

Funciona como um pequeno centro cultural onde se explora um pouco de todas as áreas artísticas.

Também não é galeria mas dispõe de espaços apropriados para receber exposições. Quanto à comida, o Maus Hábitos é para quem gosta de comer bem e experimentar novos sabores – como os proporcionados por uma ótima pizza.



No que diz respeito a concertos, o espaço já tem uma lista de nomes previstos até novembro. No dia 12, quarta- -feira, por exemplo, atuam os ingleses Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs e no dia seguinte os The Fresh & Onlys.



Aberto desde 2001, encerra à segunda. Abre ao meio-dia e encerra às 04h00 às sextas e sábados e às 02h00 à quarta e quinta. Às terças às 00h00 e aos domingos pelas 17h00.

O Maus Hábitos não é uma discoteca, não é um atelier, não é uma galeria de arte nem um local de comida tradicional portuguesa. Localizado na rua Passos Manuel, bem no centro do Porto, o Maus Hábitos define-se como um produtor cultural, uma plataforma alternativa, um espaço de informações artísticas – urbano, bastardo e emblemático da cidade. Mas também de festas e copos ao fim da tarde.Este é um estabelecimento difícil de se explicar – porque não quer ser definido. É um espaço que tem tudo o que é relacionado com as artes e ideal para todos os géneros de público, funcionando um pouco como um pequeno centro cultural. Apesar de não ter um palco, oferece condições para acolher concertos e peças de teatro.