Este é o seu segundo livro sobre violência no namoro. Porquê este temática?Em primeiro, porque tenho a noção que o meu público é essencialmente jovem e estudante. E depois porque sei que esta geração tem a tendência para normalizar alguns comportamentos de risco. Estes dois livros acontecem no sentido de apresentar esta temática de forma criativa e construtiva e levar as pessoas a pensar nela.