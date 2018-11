Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Paço 100 pressa junta a sofisticação e a hospitalidade da serra

Restaurante na Covilhã aposta numa cozinha que encontrou novas formas de apresentar os sabores locais.

Por Alexandre Salgueiro | 17:13

Situado nas imediações da igreja de s. Tiago, no Centro Cívico da Covilhã, o Paço 100 Pressa é a última grande surpresa na gastronomia da ‘cidade neve’. Criado como complemento a um projeto de hotelaria com o mesmo nome, o restaurante acabou por ganhar vida própria e conquistar o seu espaço no grupo das casas mais procuradas da cidade, fruto de um conceito que alia a inovação e a sofisticação a um ambiente acolhedor típico dos lugares mais rústicos da região.



Um conceito que se estende à cozinha, que encontrou novas formas de apresentar os sabores tradicionais, à base de peixe ou de carne. Do primeiro grupo destacam-se o polvo e o bacalhau, sem esquecer o prato-assinatura do restaurante, ‘filete de robalo com pesto de coentros e molho de topinambur e salicórnia’. Já nas carnes, em que o costeletão e o ‘black angus’ são especialidade, destacam-se as tábuas de carnes ibéricas e de vaca, que chegam à mesa em travessas de louça. O menu dá ainda a conhecer aquele que é, provavelmente, o ex-líbris gastronómico da cidade: o pastel de Molho.



Apesar da sofisticação do espaço, que acolhe iniciativas culturais, o restaurante aposta em ter preços acessíveis.