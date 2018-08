Passeios em beleza pelo sul do Alentejo

Diversidade da região garante propostas para a família. Praias, voltas de barco, história, música, astronomia e gastronomia.

Por Pedro Galego | 18:01

Projeto, orçado em 628 mil euros, prevê a criação do Ecopark do Alentejo Central junto à barragem do Alvito, também conhecida por barragem de Albergaria dos Fusos.



QUENTE

Parque do Choupal com trilho iluminado

A zona de lazer do choupal, junto ao Douro, em Castelo de Paiva, que está a ser requalificada, terá um percurso pedonal iluminado e um anfiteatro na foz do rio Arda. As obras em curso representam um investimento global da câmara de cerca de 200 mil euros, verba que já inclui a expropriação de terrenos. A zona de lazer fica na freguesia de Pedorido.



FRIO

Airbnb cancela iniciativa na Grande Muralha

a plataforma eletrónica de arrendamento de casas, Airbnb, suspendeu um concurso que oferecia uma noite numa atalaia da Grande Muralha, o símbolo mais expressivo da China, devido às críticas dos internautas chineses, que temiam danos. O concurso, designado ‘Noite na Grande Muralha’, tinha sido permitido pelas autoridades chinesas.



NÚMEROS

9 milhões de dormidas turísticas foram contabilizadas na região Norte em 2017, o que representa mais de um milhão em relação a 2016.



41% é o valor do crescimento do número de passageiros que chegou aos Açores a bordo de navios de turismo no primeiro semestre do ano.



SUMÁRIO

Segredos

"Cidade muito bonita"

Mariana Mestre não esconde

a paixão pelo Algarve, em especial por Silves, a terra onde a atriz nasceu.



Vouzela

História e património

Vouzela apresenta património arquitetónico, beleza e história. Uma cidade que merece uma visita atenta.



Exercício

Prova na Marginal

A Corrida do Tejo ganhou um lugar entre as provas clássicas do atletismo de estrada. Vai cumprir a 38.ª edição.



Viagem

Muito verde e museus

O charme italiano também dá o ar da sua graça em Estocolmo, conhecida como a ‘Veneza do Norte’.



Passear

Alentejo tem muito para descobrir

O Alentejo tem muito para ver e fazer. A ideia é aproveitar as férias de verão para aproveitar aquilo que de melhor a região oferece.



E ainda...

Vinhos A Quinta da Lapa apresenta uma linha de vinhos de perfil contemporâneo.

Bar O Welcome Lounge & Cocktail Bar fica bem no coração da cidade de Lamego.

Cinema Filme inspirado em violência brutal sobre jovem chega agora às salas de cinema.

Exposição A galeria de arte do Casino Estoril recebe o Salão Internacional de Pintura Naïf.



É uma das regiões mais peculiares do país. Tão grande que vai do mar até à raia com Espanha. Enquanto as horas de sol são muitas, aproveite para descobrir alguns segredos, mas também alguns eventos que marcam a agenda do Alentejo durante as próximas semanas.Se quiser começar pelo litoral, garantimos que Alcácer do Sal é uma aposta segura. A cidade tem uma frente ribeirinha que convida à pausa e a dois dedos de conversa, a par de uma bebida fresca. Esta pode ser a parte final do programa, depois de, por exemplo, fazer um passeio de barco no Sado ou conhecer o património histórico.Seguindo em direção ao mar, é obrigatória a passagem pelo peculiar cais palafítico da Carrasqueira. É um ex-líbris de arquitetura popular e uma espécie de labirinto construído de paus e tábuas para servir de ancoradouro à comunidade piscatória daquela aldeia, que fica próxima da Comporta. Se das praias daquela região não é preciso fazer de cicerone, deixamos mais duas sugestões para fazer nas redondezas, entre mergulhos. Já no concelho de Grândola.Nas ruínas romanas de Troia – a ‘Pompeia da Setúbal’ – vai ver um sítio arqueológico gigantesco que conta a história do maior centro conhecido de salga de peixe e que ‘exportava’ para todo o Império Romano. Se está em família pode ainda visitar o Centro de Ciência Viva do Lousal, onde o Museu Mineiro ou a Galeria Waldemar testemunham o legado industrial ligado à extração de pirite e são um centro de exposições e atividades para todas as idades, com um olho nas novas tecnologias.Para repouso de tanta agitação nada como uma pausa no Sal, o bar da praia do Pego, no Carvalhal. A esplanada, a vista e o ‘astral’ já mereceram mesmo a distinção do local como um dos melhores bares de praia do Mundo.Se prefere ter os pés bem assentes na terra, mas a cabeça nas estrelas, propomos que descubra o Dark Sky Alqueva, uma reserva de observação astronómica, na Cumeada, em Reguengos de Monsaraz, onde a sensação é semelhante à de um planetário. Há ainda uma série de atividades e possibilidades de programas, desde provas de vinhos a passeios pelo grande lago.Se o que o chama é a música, fique sabendo que até setembro há ainda muito para escutar no Alentejo. À cabeça, o Festival do Crato (de 29 de agosto a 1 de setembro), com nomes como Xutos e Pontapés ou Tiago Bettencourt entre as ofertas do cartaz. O Artes à Rua traz programação cultural até dia 6 setembro no centro histórico de Évora.Um dos momentos mais aguardados é o concerto de Sara Tavares, na praça do Giraldo, a 25 de agosto. A 31 deste mês acontece a peça de teatro ‘A Viagem do Elefante’, espetáculo para o qual se estão a recrutar voluntários. Quem sabe se dar um pezinho na representação não entra para as suas experiências deste verão?Ao subir no mapa passe por Estremoz, onde a Mercearia Gadanha já é uma espécie de monumento, mas da vertente gastronómica. Atenção aos pratos com carnes da região, que da tradição ganharam um toque de modernidade e são um dos pontos altos da experiência.Propomos que visite ainda Castelo de Vide, uma das pérolas do Norte Alentejano. A vila das fontes de água fresca é o local ideal para uma escapadinha romântica. Vai perder-se pelo burgo medieval, onde o castelo oferece uma vista impar.A esplanada do restaurante Sever, na Portagem, Marvão, tem a sombra fresca das videiras e uma vista que enquadra na mesma moldura a piscina fluvial da aldeia e o castelo. No prato, experimente o lombo de touro bravo.A câmara de cuba quer criar um parque ecológico de recreio e lazer junto a uma barragem, equipado com centro de interpretação ambiental, piscina flutuante e bungalows.A autarquia já apresentou a candidatura do projeto a cofinanciamento por fundos comunitários. Caso o projeto seja aprovado, a obra estará concluída em 2019.