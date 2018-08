Pipocas com sabores fortes e originais

Nova loja em Lisboa promete surpreender os apreciadores mais exigentes.

Por Daniela Espírito Santo | 16:51

Todas são rebentadas a ar quente e podem ser compradas em cone (dois euros), pacotes médios ou grandes e em ‘tins’, latas que dão a possibilidade de recarga futura. Os valores variam entre os dois euros e os 14,90 euros e podem ser adquiridas na rua Marquesa de Alorna, em Alvalade, das 11h00 às 21h00.

Esqueça tudo o que sabe sobre pipocas. Esqueça as salgadas, as com açúcar e até as com manteiga. Depois de passar pela FOL Popcorn Lisboa nenhuma dessas opções voltará a satisfazer o seu paladar. Esta loja, pioneira na capital, promete revolucionar os sabores disponíveis para esta iguaria. "As pipocas são como os gelados: depois de experimentarmos a diversidade jamais voltamos aos sabores ditos normais", explica uma das responsáveis pela loja, que é mantida por duas advogadas que queriam fugir à rotina e levar algo de novo a Lisboa.Aqui é possível comprar pipocas com sabores tão insólitos como pizza, maçã verde (que esgotou em três dias), After Eight e até vinho do Porto.