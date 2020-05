Portugal dos Pequenitos está de regresso com a maior segurança

O Portugal dos Pequenitos, em Coimbra, reabre no Dia da Criança e apresenta um circuito sugerido e uma lotação máxima.A Fundação Bissaya Barreto, responsável pelo espaço, adotou diversas medidas na sequência da pandemia, entre elas a criação de um circuito com sinalética para evitar o cruzamento de visitantes, o uso de máscaras e uma lotação máxima.Vai ser estabelecida uma quantificação que passa por uma "família com o máximo de meia dúzia de pessoas", explicou o administrador da Fundação, Ivo Pimentel.