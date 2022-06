Pular dá saúde e alegria

A última edição do Festival de Insufláveis aconteceu em 2019 e recebeu sete mil pessoas por dia. Depois veio a pandemia e parou tudo. Este ano, a iniciativa da produtora Yellow Star vai voltar ao Estoril, pela terceira vez, mas estreia-se também em Belém, Lisboa. Com expectativas elevadas. "Pular em insufláveis é algo de que todas as crianças gostam e ocorreu-nos colocar insufláveis no recinto do Kids Music Fest, o primeiro festival de música dedicado ao público mais jovem", explica Carla Matadinho, da organização. "Daí até surgir a ideia para um mega festival de insufláveis foi um instante, e neste ano, após dois de paragem forçada, acreditamos que há muita vontade de voltar a sair com os mais pequenos e a desenvolver atividades divertidas ao ar livre", adianta. A festa acontece sempre em jardins, com recinto aberto a todos, e só se paga aquilo que se consome."As famílias podem vir, passear no local, desfrutar da comida, fazer um piquenine, aproveitar a sombra, e só pagam os insufláveis em que as crianças entrarem", acrescenta Carla Matadinho, prometendo dias de "muita animação". Quem entregar bens alimentares, ou de higiene, no valor de cinco euros, terá desconto dessa quantia no bilhete. "É uma forma de ajudar as famílias carenciadas", conclui.junhodias 10 a 12 jardim Vasco da Gama, em Belém Das 10h00 às 19h00julhodias 8 a 10 jardins do Casino Estoril Das 10h00 às 19h00Bilheteira: 15 € - bilhete individual para 1 dia, comprado até dia 8 de junho (Belém)15 € - bilhete individual para 1 dia, comprado até dia 30 de junho (Estoril)20 € - bilhete individual para 1 dia (ou 15 € no local)59 € - pack família para cinco pessoas