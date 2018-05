Plymouth, a ‘cidade oceano’ que é a base principal da Royal Navy

Cidade inglesa virada para o mar, de onde partiram colonos e onde se pode comer um pastel de nata.

Por Sérgio A. Vitorino | 10:00

Plymouth é muito orgulhosa do seu legado militar. Conta com vinte memoriais às campanhas britânicas, os mais imponentes celebram a vitória sobre a Armada espanhola em 1588 e as I e II Grandes Guerras. Mas é ainda uma cidade universitária moderna, com uma afamada zona de bares (Barbican) e onde se pode comer um pastel de nata no café Lisbon.



Felicidade pelo gin ter-se safado das bombas na II Grande Guerra

Plymouth foi de grande importância na II Grande Guerra (1939-45), mesmo como ponto de saída no Dia D. Foi alvo de 59 bombardeamentos por aviões nazis (Luftwaffe), que visavam a base naval, mas acabaram por destruir quatro mil edifícios - obrigando a reconstrução, uma igreja mantém-se como memória - e matar um milhar de civis. A destilaria do afamado gin de Plymouth, no Barbican, também foi atingida. Mas para todos os navios da Royal Navy seguiu a mensagem: o gin sobreviveu! Há mesmo um gin específico para a marinha.



A terra do pirata

Francis Drake dá o nome a ilha e tem uma estátua

O afamado pirata inglês Francis Drake, patrocinado por Isabel I, era ‘mayor’ de plymouth quando de lá saiu para combater a armada espanhola. Qualquer navio que entre no porto tem de contornar a ilha de Drake - que foi prisão - e passar por uma estátua que celebra o corsário e navegador, que os espanhóis recordam como o ‘Dragão’. A base naval de Devonport é frequentemente visitada por navios da Marinha portuguesa, que ali realizam a avaliação final após um período de treino, ficando mais aptos a integrar missões com outros navios da aliança NATO. A base é a única da Royal Navy que repara submarinos nucleares.



O que comer e o que fazer

Rakuda Bar

Em frente à marina, no Barbican, a principal zona de restaurantes. Uma boa refeição com música ao vivo e a companhia do carismático dono.



Smeaton’s Tower

Na zona conhecida como Hoe, é um farol que esteve originalmente noutra localização. É o postal de Plymouth e visitável por 4 libras.



Mayflower Steps

É o monumento que marca o local de onde partiu o navio para o Novo Mundo. Há ainda um museu visitável, no Barbican, por 3 libras.

Chamam-lhe a ‘cidade oceano’. Plymouth, Inglaterra, é casa da base naval Devonport, a mais importante da marinha britânica (Royal Navy) e a maior da Europa.A ligação ao mar da cidade que cresceu na boca do rio Plym é antiga. Foi dali que, à terceira tentativa, partiu o Mayflower, navio que em 1620 transportou de Inglaterra os primeiros colonos para o Novo Mundo, os futuros EUA.