Receita que mistura o sabor do gelado de nata com o café expresso em Lisboa

Italianos Affogato prometem refrescar os dias de mais calor.

Por Catarina Figueiredo | 18:02

Diretamente de turim, os italianos Affogato, uma receita que mistura o sabor cremoso do gelado de nata com o café expresso, prometem refrescar os dias de mais calor.



Instalada na Rua Garrett, em pleno centro lisboeta, a gelataria Grom traz agora uma nova receita. O Affogato de Verão - feito a pensar nos dias tórridos da estação quente - substitui o café por granizado, cujos sabores vão desde o morango ao limão e até à amêndoa.



Para aqueles que continuem a preferir o sabor tradicional do Afogatto, o cardápio da Grom sugere que o faça acompanhar por café italiano Illy, a um custo que varia entre os cinco e os 6,90 euros, conforme o tamanho desejado.



Para aqueles que não querem descurar a forma física, não há nada a temer: o gelato da Grom não contém glúten, corantes artificiais, conservantes ou emulsionantes, sendo produzido à base de frutas provenientes da quinta de agricultura biológica Mura Mura, em Itália. Assim, pode deliciar-se sem remorsos.



Fuseta

Festa da Ria promove região

A vila recebe entre hoje e dia 22 a XV edição da Festa da Ria, iniciativa que pretende dinamizar a localidade. O objetivo para este ano é ampliar a vertente gastronómica, com promoção dos pratos típicos.



Vila Nova de Gaia

Buffets ao fim de semana

O Hotel Solverde Spa & Wellness Center, em S. Félix da Marinha, Vila Nova de Gaia, apresenta sugestões para os jantares de fim de semana no Restaurante Jardim: buffet de bacalhau e buffet italiano.



Viseu

Cabriz é vinho oficial de feira

A Feira de São Mateus, em Viseu, escolheu a marca Cabriz como o vinho oficial da iniciativa. Esta referência do Dão está presente nos restaurantes e tasquinhas do certame.