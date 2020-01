Restaurante em Lisboa adota coala e recolhe fundos para salvar animais na Austrália

O grupo Mercantina lançou uma campanha solidária para ajudar o hospital de coalas de Port Macquaire, em Nova Gales do Sul. O grupo não ficou indiferente aos efeitos devastadores dos incêndios na Austrália e adotou o coala Paul, o primeiro a ser acolhido pelo Koala Hospital.

Paul foi encontrado enrolado no chão e foi resgatado por um voluntário na Reserva Natural de Crestwood/Lake Innes, uma das áreas muito afetadas pelos incêndios e onde dezenas de milhares de animais morreram.

O coala estava desidratado e com queimaduras graves nas patas. Tinha 90% do pelo queimado. Neste momento, Paul está a recuperar no hospital de coalas e depois de estar recuperado vai ser reintroduzido no seu habitat natural.

A Mercantina, consciente do risco de extinção da espécie, está a promover uma campanha solidária e a recolher fundos até ao final do mês de março.

Vários mealheiros estão disponíveis nos três restaurantes do grupo: Alvalade, Chiado e Bistro 37.

O valor recolhido vai ser doado ao Koala Hospital, de forma a reforçar os esforços de preservação da espécie.