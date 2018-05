Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rota gulosa leva tapas a sete cidades

A rota das tapas Estrella Damm está de volta com mais de 150 opções para provar.

Por Daniela Espírito Santo | 01:30

Tapas, tapas, tapas. A rota de iguarias com a assinatura Estrella Damm está de volta e, desta feita, chega a sete cidades diferentes, de Norte a Sul do País, com a promessa de trazer até aos mais gulosos especialidades para todos os gostos e estômagos.



Depois de, nas edições anteriores, a famosa rota ter percorrido dezenas de restaurantes e bares por Lisboa, Porto, Braga e Faro, a iniciativa que coloca toda a gente a calcorrear as ruas à procura de petiscos chega agora também a Aveiro, Évora e Viseu, cidades que vão receber o certame até dia 10 de junho.



Ao todo, são mais de 150 restaurantes aderentes, cada um com uma tapa diferente, sempre por três euros e acompanhada pela cerveja que dá nome ao certame.



No final, todos podem votar nas suas tapas preferidas e ajudar a escolher as melhores.



"Com amigos, família ou colegas de trabalho, o importante é conhecer os centros históricos das cidades e viver o verdadeiro espírito de tapear", assegura a empresa.