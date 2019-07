São Francisco: A cidade dos filmes

Há quem diga que São Francisco e Lisboa são cidades irmãs. A verdade é que há muitas semelhanças entre as duas: o clima, os elétricos e a ponte Golden Gate, que tem como gémea a 25 de Abril.Nas ruas sente-se o cheiro dos travões dos elétricos. A melhor maneira de conhecer a cidade é recorrer ao Cable Car e fazer todo o percurso de Russian Hill até Fisherman’s Wharf, uma das zonas mais movimentadas.Entre lojas de recordações, bancas de fruta e a vista para a Golden Gate é o som das dezenas de leões marinhos no Cais 39 que chama a atenção.A paragem para comer o prato mais típico de São Francisco é obrigatória. O Clam Chowder é uma sopa cremosa de mexilhões, com batatas e cenoura.Quem também não passa despercebida é a rua mais ‘torta’ do Mundo. Lombard Street ficou conhecida na arrepiante perseguição automóvel de Steve McQueen, no filme ‘Bullit’.A sombria prisão de Alcatraz, que albergou criminosos como Al Capone, está fechada desde 1963 mas pode ser visitada. Os jogos de basebol, Chinatown, o Museu de Arte Moderna e Silicon Valley são locais imperdíveis.A TAP já voa sem escalas para São Francisco. A viagem é feita à boleia dos novos Airbus 330neo e conta com Wi-Fi a bordo. Os bilhetes custam cerca de 400 euros na classe económica. A companhia aérea opera cinco voos por semana: segundas, terças, quintas, sábados e domingos. Lisboa é assim a primeira cidade europeia a ter uma ligação direta à quarta cidade mais populosa dos Estados Unidos.