Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tanto para ler!

Edição de 2018 da Feira do Livro do Porto vai até ao dia 23 de setembro.

Por Ana Maria Ribeiro | 17:45

É a quarta edição consecutiva da feira do livro do porto organizada pela câmara municipal e arranca hoje, no local que já se está a tornar tradição: os Jardins do Palácio de Cristal. Com um orçamento de 200 mil euros e a participação de 134 editores e livreiros (divididos por 130 stands), esta edição vai homenagear o cantor José Mário Branco pelos seus 50 anos de carreira e tem como temas principais "a liberdade, o amor e a sublevação" – valores que orientaram o Maio de 68.



Este ano, a grande novidade da feira é que pequenas editoras e livrarias vão poder participar no evento sem pagar. Uma ideia que atraiu 16 projetos independentes, que vão ficar instalados na Cabine de Escalas.



Como sempre acontece na Feira do Livro do Porto, além dos pavilhões com as múltiplas ofertas de leitura, haverá, paralelamente, cerca de 40 atividades destinadas ao usufruto de toda a família. Amanhã, por exemplo, está prevista uma conversa com José Mário Branco, moderada pela jornalista Anabela Mota Ribeiro.