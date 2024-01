Testemunhos. "Tive um namorado controlador. Lembro-me de planear pintar o cabelo de azul e de ele ser contra"

Matilde Wall, 23 anos

Sempre gostei muito de experimentar com o meu cabelo. Tal como com a roupa, maquilhagem e outras coisas relacionadas com a imagem, desde os meus 6/7 anos que faço cortes de cabelo diferentes - curtos, escadeados, franjas, tudo. Ir ao cabeleireiro para mim era uma experiência muito divertida porque nunca sabia como é que ia sair de lá. Gostava de tudo num salão, o ambiente, o entusiasmo dos cabeleireiros por vir com ideias novas, era uma experiência que acontecia todos os dias.





