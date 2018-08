Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

The Magnolia Hotel promete sol, descanso e muita diversão

Brunch e cinema na piscina no coração do Algarve.

Por Daniela Espírito Santo | 16:39

Ainda não decidiu para onde ir com a família e não dispensa o Algarve? O The Magnolia Hotel, o boutique hotel da Quinta do Lago, é uma boa opção, ou não tivesse sido, este ano, considerado um dos melhores novos hotéis da Europa. A distinção partiu do The Guardian, que destacou os campos de golfe e as zonas de churrasco e lazer como importantes argumentos para atrair o público, especialmente mais jovem. Agora que o calor já parece querer ficar, é um espaço a ter em conta entre quem procura umas férias relaxadas e divertidas, com muitas atividades para miúdos e graúdos.



Com pacotes pensados para todos, há cinema ao livre mesmo ao pé da piscina, brunch e festas ao pôr do sol. As sessões de cinema na piscina acontecem às segundas- -feiras, enquanto às quartas é tempo de ‘Sounds & Sundown’, com um DJ a animar o final do dia. Aos sábados há brunch e festas na água pensados para todos os amantes de comida leve e fresca. Quem preferir ir a banhos no mar, há transfer gratuito para a praia, bem como para os restaurantes e campos de golfe do resort. Tudo isto num espaço luxuoso, relaxado e seguro, para quem quer passar o verão algarvio em beleza e sem descurar o conforto.