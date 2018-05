Tody's, um espaço que lidera preferências

Estabelecimento desafia clientes a sentir o glamour da noite na cidade de Setúbal.

Por Sofia Garcia | 10:00

O bar fica na Avenida Luísa Todi, 305.

Um local que pretende ser de requinte que se quer destacar dos demais bares da Avenida Luísa Todi, em Setúbal, onde foi buscar o nome. O Tody’s nasceu há cinco anos e desde então que continua a liderar as preferências de quem procura, à noite, divertir-se num espaço requintado e em segurança. "Quero que as pessoas se sintam seguras. As pessoas aqui sentem- -se seguras e penso que esse seja um fator de atração", explica o proprietário, Tiago Semedo.Legado de um dos ícones da noite de Setúbal, o empresário Vítor Gaio, de quem o proprietário bebeu conhecimentos, o Tody’s foi um vencedor quase desde que abriu portas. "Demorámos cerca de seis meses a fazer a casa. Atualmente temos cerca de 300 clientes por noite, ao fim de semana. Somos já uma referência até fora de Setúbal", conta.Recentemente, o Tody’s introduziu o conceito de restaurante. Nos dias em que abre portas - terça a domingo -, os clientes podem sentar-se para aproveitar uma refeição no mesmo espaço em que, depois das 23h00, poderão dar um pé de dança ao som de um DJ.Um dos segredos é a constante inovação, principalmente no que diz respeito à decoração, deixada nas mãos de um profissional da cidade. "O decorador João Maria cria um ambiente acolhedor", afirma Tiago Semedo.