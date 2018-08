Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Troia encantada

Uma Península com mais de 25 km de faixa arenosa.

Por Sofia Garcia | 16:33

Troia tem o cheiro próprio das férias de infância, mesmo para quem lá vai pela primeira vez. Um local repleto de personalidade e coisas únicas, com a natureza sempre como pano de fundo. Não é ilha, porque lhe falta um lado rodeado de água, mas o sentimento é esse. O de estar cercado pelo verde mar a perder de vista num local que tem tudo. Pode apostar!



Em Troia não há como fugir a um início de dia na praia. Onde quer que escolha ficar hospedado estará perto do areal, com o mar à mão. Se viaja em família e com crianças, saiba que os longos passadiços e a quase ausência de carros possibilitam sossegados passeios de bicicleta. Se não as levar consigo, não se preocupe. A loja Sport Zone é local de aluguer de bicicletas. Aproveite e, depois de devolver os equipamentos, aconchegue o estômago ou refresque-se num dos stands do Street Food Lounge. A alameda está cortada até ao início de setembro para que os visitantes possam ter mais espaços de caminhada e, ainda, usufruir de pequenos snacks e bebidas.



Nesse momento, e antes do almoço, comece a pensar marcar um passeio de barco para avistar os roazes corvineiros. São agora 31 os golfinhos do Sado que pode ter a oportunidade de ver bem de perto. As empresas que organizam as viagens têm stands em frente à marina. O ano passado, em 300 viagens, a Sado Emotion só em três ocasiões é que não conseguiu encontrar os desejados golfinhos. "Temos lanchas rápidas que nos permitem chegar mais perto das praias. Além disso, aproveitamos o tempo de forma mais eficaz", explica Andreia Completo, proprietária da empresa.



Se fazer compras diminui a sensação de stress, em Troia a terapia está garantida. Várias marcas internacionais optaram por se instalar naquela península.



Já se for um amante de golfe, está no sítio certo. O Troia Golf casa desporto e paisagem. É um campo de golfe com 18 buracos, com vista para o mar. Em 2017 arrecadou o 17.º lugar do Top 100 Resorts de Golfe na Europa Continental. Se preferir outra atividade sem esforço físico pode sempre tentar a sorte no casino, com mais de 200 máquinas slot e 15 mesas de jogo. A cultura também tem lugar e as ruínas romanas unem história, ambiente e sunsets, com prova de vinhos, observação de estrelas e, até, noites assombradas.



Uma terra que anda nas bocas do mundo

Em constante metamorfose desde a implosão em 2006 das duas torres do antigo complexo da Torralta, Troia, como muitos a conheceram, já não existe. Deixou de ser o paraíso privado das gentes humildes e ribeirinhas e anda nas bocas do Mundo.