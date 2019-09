Último festival do verão é no Algarve

A última oportunidade para assistir à reunião dos Ornatos Violeta, a propósito do 20.º aniversário da edição do álbum seminal ‘O Monstro Precisa de Amigos’, é apenas um dos motivos de interesse dos Festival F, o último grande festival de Verão deste ano, que decorre entre os dias 5, 6 e 7 de setembro em Faro, no Algarve.Entre a Vila Adentro - a zona histórica da cidade onde se encontram os Palcos Sé, Quintalão, Fábrica e Museu - e a ria Formosa, o evento conta este ano com um elenco de luxo, de onde se destacam Amor Electro, Ana Bacalhau, António Zambujo, Baile Funk, Capitão Fausto, Carolina Deslandes, David Carreira, Linda Martini, Mayra Andrade, Profjam, Revenge Of The 90’s ou 9 Miller.Numa proposta que navega entre o pop, o rock e o hip-hop, o Festival F volta a juntar artistas consagrados e grandes promessas da música portuguesa da atualidade. Destaque especial para a estreia do palco Palco Formosa, que toma literalmente a ria como cenário, com um concerto diário ao final da tarde a bordo de um barco: dia 5, com Benjamim, dia 6 com Valter Lobo e dia 7 com MoMo. Mas há mais para ver e ouvir para lá da música em mais uma edição do Festival F.A organização pensou em outras atrações e criou várias atividades paralelas, como artes plásticas, workshops, novo circo, teatro para os mais novos e tertúlias ao final da tarde sobre temas que marcam a atualidade. O preço dos bilhetes varia entre os 13 e os 18 € (diários) e os 45€ (passe para os três dias).