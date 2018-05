Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Uma corrida de 43 quilómetros pela praia

Ultra maratona Melides-Troia promete levar atletas ao limite.

Por Mário Figueiredo | 10:00

Ninguém tem dúvidas das dificuldades de percorrer uma maratona. Agora imagine que é feita junto ao mar pela areia. É esta a proposta da Ultra Maratona Melides-Troia, que já cativou 500 atletas para o desafio do dia 1 de julho.



A prova principal (43 km) é de grau de dificuldade elevadíssimo. Começa na Praia de Melides e segue até Troia. Como alternativa para os iniciantes há uma prova de 15 km, com partida na praia da Comporta. O desafio não está ao alcance de qualquer um.



É difícil. Muito difícil. Talvez mesmo a maratona mais difícil do mundo. A organização tem o calendário da prova marcado com as marés. Uma forma dos atletas poderem correr com a maré vazia o maior número de quilómetros possíveis.



Um pequeno ‘brinde’ no meio de tanta dificuldade. As duas provas, que têm como padrinho o antigo campeão de corta-mato Paulo Guerra, têm vindo a estagnar no meio-milhar de atletas. "Temos de procurar trazer mais estrangeiros. Nesta altura temos apenas 12, com destaque para cinco espanhóis e um marroquino", disse Carlos Lourenço, da organização.



Tem havido uma preocupação em minimizar o facto de haver duas partidas. "Há várias possibilidades. Temos um ‘ferry’ especial (fora do horário) para os atletas que os leva para Troia e depois transporte de autocarro para cada uma das partidas. Além disso, há estacionamento para quem quiser levar o automóvel", explicou o organizador, Certo é que existe um esforço para o crescimento desta prova singular.



Não há muitos países com uma ‘praia de 43 km’. Este ano haverá mais um abastecimento para fazer face às dificuldades. As inscrições até ao final deste mês custam 30 euros (prova principal). A partir desta data passam para 40. Os vencedores do ano passado foram José Gaspar (Odimarq) com 3:04.32 horas e Patrícia Serafim (Beja AC) que gastou 3:30.46 horas.



Um desafio a não perder. Bons treinos!