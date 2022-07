Paula chegou ao restaurante

, o local do nosso encontro, apenas alguns minutos depois da hora combinada e a desculpar-se pelo atraso. Teve de esperar que a mãe — médica e nesse dia atolada em consultas — chegasse a casa para ficar com o seu filho, ainda com

à data desta conversa. O Zé Tomás, como é apelidado carinhosamente pela família, nasceu no dia 31 de dezembro de 2020, porque a enóloga, e o marido

, tinham planeado tudo para que não nascesse durante uma