Vistas de perdição nas melhores esplanadas

Espaços ao ar livre permitem momentos fantásticos no meio das cidades.

Por Gonçalo Silva, José Carlos Eusébio, José Eduardo Cação, Liliana Rodrigues e Paulo Fonte | 16:27











































Vila Nova de Gaia



Terrace Lounge 360º

Copo de vinho a olhar para o Porto



Degustar um copo de vinho enquanto observa a beleza das cidades do Porto e de Gaia? É possível fazê-lo no Terrace Lounge 360º, no Espaço Porto Cruz. Localizado na margem de Vila Nova de Gaia e com vista para a zona ribeirinha do Porto, este local permite viver uma experiência única de degustação de vinhos do Porto.



Local: Largo Miguel Bombarda, 23, Vila Nova de Gaia

Horário: 12h30 às 01h00

Contacto: Tel. 220 925 340















Porto



Graça Rooftop Bar

A nova vista do porto



O Porto tem agora uma nova vista para a cidade. Desde o passado mês de junho que é possível observar a Baixa do Porto de uma forma diferente. O Graça Rooftop Bar, o novo espaço localizado no terraço do Rivoli Cinema Hostel, permite ver a zona da Baixa portuense, a torre dos Clérigos, e o teatro municipal Rivoli. Apesar da vista ser por si só convidativa, o final da tarde durante o pôr do sol é a altura preferida de quem visita este novo lugar, onde é possível desfrutar desde um gin, um porto tónico aos cocktails surpresa, descontraindo nos vários sofás e cadeiras espalhados por esta nova esplanada da Invicta.



Local: R. Dr. Magalhães

Lemos, 83, 4.º andar, Porto

Horário: 16h00-24h00

Contacto: Tel. 937 774 965















Coimbra



Hotel Oslo

Vistas dignas de postal ilustrado



É uma esplanada que tem uma vista ao jeito de um postal ilustrado sobre Coimbra. Do terraço do Hotel Oslo, na Baixa, a torre da universidade surge de frente como em muitas fotografias da cidade dos estudantes. Do cimo do edifício é possível observar a zona da Alta, da Baixa e o rio Mondego que passa perto. O final da tarde, com a luz natural a dar lugar à iluminação pública, torna-se um dos melhores momentos para apreciar a paisagem, na companhia de uma boa bebida. Embora localizado na Baixa de Coimbra, como fica no último andar do edifício o espaço é tranquilo e reservado. O bar tem ofertas variadas, que passam pelo gin, vinhos, cocktails ou apenas uma cerveja. O mobiliário, em madeira, dá conforto ao espaço, onde se podem apreciar também algumas refeições ligeiras e petiscos da região. Na visita não poderá faltar a máquina fotográfica para mais tarde recordar o momento e a paisagem única que a zona histórica de Coimbra oferece.



Local: Hotel Oslo - Coimbra

Horário: 19H00 às 01H00

Contacto: Tel. 239 829 071















Lisboa

Sem vergonha

Um menu completo



Não tem vergonha nenhuma de oferecer uma bela vista. A cervejaria-marisqueira Sem Vergonha, localizada onde antes ficava o italiano Spianata, ao pé do jardim da Estrela, apresenta um menu completo, dos petiscos ao marisco - proveniente dos viveiros do Guincho - ao peixe e carne.

A sala interior apresenta-se decorada com motivos marítimos, o exterior apresenta um pátio com piscina e miradouro para o casario, com o rio Tejo no horizonte. O chef é Carlos Carneiro, que esteve 15 anos no Porto de Santa Maria, no Guincho.



Local: Travessa de Santa

Quitéria, 38 D, Rato, Lisboa

Horário: domingo a quinta, das 12h30-01h00; sexta e sábado das 12h30 às 02h00

Contacto: 213 850 967















Lisboa

Topo Belém

Tejo está mesmo ao lado



Fica em belém, no edifício do CCB, e a vista, desafogada, abarca o Tejo, a outra margem e alguns dos icónicos marcos da capital - o Mosteiro dos Jerónimos, o Padrão dos Descobrimentos, a ponte 25 de Abril. O restaurante TOPO Belém abriu no final de 2017 e, com ligeireza, conquistou o coração de quem frequenta a zona ribeirinha. Apresenta uma sala confortável e uma esplanada com ampla capacidade, a que não falta um bar onde saem cocktails quase todos eles originais.



Local: CCB, Praça do Império, Lisboa

Horário: domingo a quinta, das 12h00 às 00h00; sexta e sábado das 12h00 às 02h00.

Contacto: 213 010 524















Famalicão

26 Lounge Drinks

Paz à porta do parque



Junto a uma das entradas do parque da Devesa, o sossego do espaço contagia a requintada e confortável esplanada do 26 Lounge Drinks. O espaço convida a aproveitar qualquer momento de refeição do dia, da noite ou de convívio entre amigos, em que a bebida está claramente em evidência. A garrafeira é generosa, criativa e versátil, com os gins em destaque. Não faltam sugestões para acompanhar os diversos petiscos, tapas, mais ou menos tradicionais, ou as postas de carne suculentas. Os vários pregos da renovada ementa são sugestões acertadas para desfrutar em pleno de uma esplanada repleta de paz. n



Local: Rua Mário Cesariny 444, em Famalicão

Horário: das 11h00 às 24h00

Contacto: Tel. 935 517 018















Albufeira

Praia do Inatel

Com vista para o mar



É uma das mais antigas esplanadas de Albufeira e fica sobre o areal da praia do Inatel, com vista aberta para o mar e para a cidade, situada mesmo ao lado. O espaço integra uma unidade turística – o hotel do Inatel, construído em 1960 e que foi remodelado há cerca de cinco anos -, mas encontra-se aberto ao público em geral. Além de dispor de uma localização privilegiada junto ao mar, a esplanada manteve sempre as suas características originais, incluindo o típico pavimento em calçada portuguesa. É servida comida ligeira, como sandes, hambúrgueres, tostas e saladas.



Local: Praia do Inatel, em Albufeira

Horário: 09h30-21h00, durante o período de verão.

Contacto: Tel. 289 599 301









O verão é sinónimo de sol, praias e esplanadas para desfrutar de uns fins de tarde intermináveis com uma vista fantástica, seja com um rio no horizonte ou uma visão a abarcar um cenário de velhos telhados das grandes cidades.Quando se fala de esplanadas há para todos os gostos e consumos. As cidades são ricas em propostas que permitem aproveitar uma vista de sonho com uma cerveja ou um cocktail na mão ou desfrutar do espaço para saborear uma requintada refeição.Propomos um conjunto de sugestões que ajudam a suportar melhor o verão quando não se está de férias - permitem momentos de descontração com a paisagem como acrescento. Viajámos por diversas localidades, de norte a sul, entrámos em bares e restaurantes. E se a vista é sempre a mais-valia, a qualidade do que é servido e a atenção dispensada não é menos importante.