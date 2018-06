Voar no campo com as garças do Mondego

Aves serviram de inspiração para o hotel Garça Real Hotel & SPA, em Meãs do Campo.

Por Gonçalo Silva | 11.06.18

O Pastel de Tentúgal é um doce conventual típico, criado pelas freiras carmelitas do Carmelo de Tentúgal e confecionado desde os finais do século XIX.



O Castelo de Montemor-o-Velho é um dos locais de visita obrigatória. É a principal fortaleza do Baixo Mondego, estando bastante bem preservado.



O pato assado no forno a lenha e as cabidelas com miúdos são algumas das especialidades da Casa Arménio. Um local de sabores únicos a conhecer.

Oferece uma vista alargada para os campos do Baixo Mondego e a harmonia que consegue com a natureza convida ao descanso e à celebração da vida. O Garça Real Hotel & SPA nasceu em 2016, impulsionado pelo sonho de um agricultor de Meãs do Campo, Montemor-o-Velho, que ambicionava dar a conhecer as belezas da sua terra natal.Ao hotel, projetado com arquitetura arrojada e moderna, localizado junto à EN111, entre Coimbra e a Figueira da Foz, foi dado o nome de uma das aves que por ali se encontram nos campos: a garça real.A decoração da unidade hoteleira de quatro estrelas é em parte inspirada na ave: fotografias de garças nas paredes, alcatifas onde as patas do animal encaminham os visitantes pelo hotel e o próprio edifício que parece flutuar.Todos os 36 quartos contam com varanda para os campos, para que a experiência seja única.