Ana Bravo: “Deve-se comer sopa duas vezes por dia”

A nutricionista Ana Bravo elege a dieta mediterrânica como a melhor para manter o corpo e a mente sã. Nos conselhos aos leitores, divide as dicas em três secções: comidas, bebidas e estilo de vida.Para Ana Bravo, cada caso é um caso e envolve todo um contexto "cultura, social e familiar". "Deve-se preferir a água em detrimento de qualquer outra bebida. É preciso não esquecer que os sumos naturais são menos nutritivos do que a fruta fresca e podem concentrar muito açúcar", disse, explicando que devemos comer três peças de fruta por dia, distribuídas pelas várias refeições.Não se deve saltar o pequeno almoço e esta refeição deve ser completa, pois sem ele "vai-se adiando o apetite". Os laticínios devem fazer parte da alimentação, mas deve optar pelos magros, de preferência sem lactose."Deve-se comer sopa duas vezes por dia. As refeições devem incluir vegetais. Deve incluir bastante cebola, de forma a evitar o excesso de gordura. Deve reduzir gradualmente o sal e até pode recorrer a ervas aromáticas como substituto", explicou Ana Bravo.É fundamental manter o corpo ativo. "Levante-se mais vezes durante o dia, mesmo quando está a trabalhar. Porque ficar muito tempo sentado ou deitado provoca a perda de massa óssea e muscular", referiu a nutricionista.E se o planeamento das refeições deve ser feito na véspera e respeitando alguns pressupostos, também deve haver "um momento para praticar atividade física", explica Ana Bravo. A gestão do tempo é, assim ,fundamental. Só uma refeição cuidada, acompanhada com exercício físico, permite atingir resultados positivos, no fundo, um corpo são.