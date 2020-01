Atletas defendem as cores do clube do coração na Corrida dos Adeptos

AS NOSSAS ESCOLHAS

As Corridas dos Adeptos continuam a cativar participantes. Estas provas, que são a futebolização do atletismo, permitem ao comum dos mortais defender as cores do clube do seu coração.No domingo, dia 19, disputa-se em Lisboa a Corrida Solidária dos Adeptos e Simpatizantes. A prova principal terá 10 km e partida e chegada na Pista Moniz Pereira.Haverá ainda uma caminhada (5 km) e uma Kids Race (1 km). Os participantes escolhem o clube que querem representar e todos contam para a classificação final. Benfica, Sporting e FC Porto reúnem as preferências, mas há ainda lugar a adeptos do Belenenses, Estoril, Sp. Braga e V. Guimarães.Os participantes podem escolher o clube do fair-play. Esta prova tem também um elevado cariz solidário, com uma recolha de alimentos e vestuário para a associação O Companheiro.Já no dia 25, sábado, disputa-se a Corrida do Adepto, organizada pela Liga Portugal e que promove a final four da Taça da Liga em futebol. O evento é realizado em Braga. Haverá uma prova de 10 km e uma caminhada de 5. Pedro Proença, presidente da Liga de Clubes, é um dos participantes.Domingo, dia 19 de janeiro, 10h3021 quilómetrosViana do Castelo - Praça Marques JúniorDomingo, dia 26 de janeiro, 09h1510 quilómetros (há uma caminhada de 5 quilómetros e um interassociações para iniciados e juvenis)SeixalDomingo, 2 fevereiro, 10h3010 quilómetros – Jardim Dr. José Jacinto Nunes (frente à junta de freguesia de Grândola)