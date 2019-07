Aurora Cunha: “Quero manter uma imagem de campeã”

Aurora Cunha continua a ser uma das figuras do atletismo. Agora, a tricampeã mundial de estrada (1984, 85 e 86) não sobe ao pódio, mas é uma presença inspiradora. "O facto de ser convidada para muitos eventos, como embaixadora da Liberty Seguros e do Fair-play, obriga-me a manter-me em forma. É uma grande responsabilidade e um grande orgulho."A antiga atleta, atualmente com 60 anos, congratula-se por poder continuar ligada ao desporto. "Gosto de incentivar todos os participantes. Sei o que custa aqueles metros finais de uma corrida e sinto que posso minimizar esse esforço. Limito-me a dar carinho e apoio a todos", disse, acrescentando: "Tento manter-me ativa, porque naquelas corridinhas de apoio acabo por fazer mais do que a distância da prova."Apesar de incentivar, Aurora também partilha a sua experiência. "Nem todos podem ser campeões. O que aconselho é que retirem o máximo de prazer e alegria da corrida. Deixem o sofrimento para os atletas de alta competição." Quanto à alimentação, Aurora Cunha mantém-se afastada dos fritos. "Não é com o rigor de antigamente. Se me apetecer algo como. Com a idade vamos ganhar alguns quilinhos, mas quero manter uma imagem de campeã", confidencia.