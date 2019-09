Cláudia Jacques: “Nunca me senti insegura”

Aos 54 anos, Cláudia Jacques assume-se como uma mulher confiante com a sua imagem. "Sempre fui assim, ainda nunca me senti insegura, porque aceito-me como sou, gosto de mim assim e nunca me comparei a ninguém, sobretudo nunca me comparei às pessoas que têm um corpo melhor do que o meu", explicou recentemente.Para isso, contribui o facto da relações-públicas, mãe de Mafalda de 24 anos, e Carolina, de 19, não descurar os cuidados com o corpo. "Cuido muito de mim, desde há uns anos. Comecei a ter esse desejo depois de ter tido a minha segunda filha.Não é de todo um sacrifício, é um prazer."A par dos cuidados com a alimentação, Cláudia Jacques pratica exercício físico acompanhada de um treinador pessoal e, mais recentemente, começou a fazer pilates, na esperança de "ficar com um corpo mais tonificado e com melhor postura".