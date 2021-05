Ao fim do segundo confinamento, a saúde mental ganha ainda mais importância. Sofia Castro Fernandes, autora do blogue ‘Às 9 no meu blog’ e apaixonada por temas relacionados com o desenvolvimento pessoal, acaba de lançar o livro ‘Acredita: Coisas Boas Acontecem’, com textos que escreveu na quarentena, e onde pretende deixar uma mensagem de esperança e otimismo e valorizar o bem-estar de cada um.



