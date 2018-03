Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Corrida do Benfica tem como atrativo passagem pelo relvado da Luz

Prova ganha certificado 'Cinco estrelas' da Associação Europeia de atletismo.

Por Mário Figueiredo | 17:18

A Corrida do Benfica disputa-se no próximo dia 8 de abril (10h30) e tem como atrativo a passagem pelo relvado do Estádio da Luz. A prova de 10 km conta ainda com uma caminhada de 5 km e, na véspera, há corridas para os mais jovens.



A corrida do Benfica tem vindo a afirmar-se no panorama nacional e cumpre este ano a 13.ª edição. Este ano é uma corrida ‘Cinco estrelas’ da Associação Europeia de Atletismo, devido ao nível elevado na segurança pessoal e patrimonial, e em serviços de alta qualidade.



Este evento, limitado a dez mil participantes, visa o financiamento da secção de atletismo do clube e, acima de tudo, homenagear o antigo atleta António Leitão, medalha de bronze nos 5000 metros dos Jogos Olímpicos de Los Angeles’84 e que faleceu no dia 18 de março de 2012.



Esta prova, cujo nível competitivo está a cargo dos atletas do clube, tem um cariz popular muito grande. Clubites à parte, a Corrida do Benfica, tal como acontece com a do Sporting, é aberta a todos os atletas. O respeito mútuo tem imperado.



Por isso, se é um dos milhares que se estreou nas caminhadas ou Mini-maratona de Lisboa, pode dar continuidade à atividade física nesta corrida/caminhada.

Quer opte pelos 5 km da caminhada ou pelos 10 km da corrida (ambas partem junto ao Hospital da Luz) será sempre fundamental efetuar alguns treinos. São distâncias standards (as mais comuns nas provas de estrada), mas obrigam a uma preparação específica, sendo fundamental a corrida contínua progressiva entre os 30 e os 50 minutos. Mesmo assim, terá de fazer uma corrida cautelosa e em gestão de esforço.



A véspera da prova vai contar com a Corrida da Pequenada (rapazes e raparigas nascidos em 2001 e 2011). Os percursos são em torno do Estádio da Luz (por fora). Adepto ou não, é uma prova a não perder. Bons treinos!